«Diari Les Bates»: testimonis reals de personal sanitari que treballa contra el coronavirus

Infermera Mutua de Terrassa

dia: 23-03-2020 hora: 23:29



Sóc infermera del HUMT i m’agradaria fer una crida a tota la gent jove, mitjana edat i gran.

Per tot arreu arriba la informació del Covid-19 i de l’afectació que té tant agressiva i mortal per a les persones, — Diari Les Bates (@DiariBates) March 23, 2020

Un grup de professionals sanitàries que treballa cos a cos amb pacients infectats per coronavirus a diferents hospitals de Catalunya ha impulsat una pàgina a Twitter per posar en relleu el paper del personal mèdic i també per conscienciar a la població de la gravetat de la situació.Malgrat volen mantenir-se en l'anonimat,ha pogut contactar amb les administradores de la pàgina, anomenada Diari Les Bates, de la qual afirmen que és un projecte "molt necessari". Per ara, asseguren que reben una història per dia, però esperen que "les companyes s'animin i facin arribar més experiències dels seus centres". Fins ara ja han publicat diversos relats escrits per treballadors de MútuaTerrassa i el Parc Taulí de Sabadell, entre d'altres.La pàgina, que ja compta amb unes desenes de seguidors, pretén recollir testimonis d'infermeres, metges i altres professionals de la salut que es troben lluitant a primera línia contra la pandèmia, que ja s'ha cobrat una cinquantena de vides a Terrassa. Les històries, presentades en forma de fil de publicacions, vénen acompanyades de la professió del seu autor, així com del centre on treballa.Segons relaten en declaracions a aquest mitjà, la iniciativa va néixer de la indignació de veure com la irresponsabilitat de gent de totes les edats provoca un nombre "altíssim" de casos de coronavirus, els quals els hospitals no poden absorbir per la falta de recursos. Alguna de les històries publicades ja apunta en aquesta direcció, i és que com expliquen, els casos no poden tractar-se tots "de manera igualitària" pel col·lapse del sistema sanitari.Per això, a través de relats en primera persona, volen donar veu als sanitaris per expressar les seves experiències amb relació a la situació de la Covid-19 als centres mèdics catalans. D'aquesta manera, volen conscienciar a la població de seguir les indicacions de confinament i deixar clar que tothom està exposat al coronavirus, el qual pot dur-nos a una situació "complexa i mortal".

