Quines sèries i pel·lícules puc veure amb els meus fills? Una completa llista de totes les plataformes

I també, contingut infantil i juvenil 100% en català

Comença la tercera setmana de confinament a Catalunya per la crisi del coronavirus. El Departament d'Educació ja ha advertit que no hi ha data pel retorn a les classes i els pares i mares hauran de seguir convivint a casa amb els seus fills i filles. Un dels recursos que més poden ajudar en aquesta situació és el gran catàleg que ofereixen les plataformes de contingut en streaming -amb Disney Plus acabada d'estrenar aquest passat 24 de març- per als infants.Des dehem desgranat les grans plataformes per oferir una llista molt completa i variada tant de pel·lícules i sèries per als més petits de la casa, els infants i fins i tot els adolescents. També poden visualitzar-se amb els pares i fer una sessió de cinema familiar per a tots els públics.

