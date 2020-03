Es podrà pagar amb targeta sense PIN fins a 50 euros

Les principals entitats financeres de l'Estat han acordat elevar temporalment el límit per poder fer una compra amb targeta contactless sense introduir el codi PIN de 20 a 50 euros. La mesura, que entrarà en vigor a partir de dilluns, té com a objectiu reduir els contactes i, per tant, les possibilitats de contagi de coronavirus, i es mantindrà mentre estiguin en vigor les mesures extraordinàries decretades per l'Estat per fer front a l'epidèmia.La decisió l'han pres les entitats agrupades a Sistema de Tarjetas y Medios de Pago, entre els quals hi ha els principals bancs catalans. En un comunicat, l'empresa explica que el canvi "s'aplicarà de forma gradual" a partir de dilluns 30 de març "en el petit i gran comerç".Es mantindrà, no obstant, l'obligació de teclejar el codi PIN després de "cinc operacions seguides sense PIN".

