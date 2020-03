Mor el cap d'una unitat d'elit de la Guàrdia Civil per coronavirus

El tinent coronel en cap del Grup d'Acció Ràpida (GAR) de la Guàrdia Civil, Jesús Gayoso Rey, ha mort aquest divendres als 48 anys d'edat, víctima del coronavirus. El comandant feia dues setmanes que estava hospitalitzat a l'UCI. Es tracta de la quarta mort lligada a la pandèmia de coronavirus entre membres d'aquest cos policial.



El GAR és una unitat d'elit de la Guàrdia Civil amb seu a Logronyo. El cap de setmana del 7 i el 8 de març es va desplegar a Haro, a la Rioja, per confinar un grup de veïns i contenir un brot de coronavirus. Les citades fonts van assenyalar quan va transcendir el seu ingrés a l'UCI que el cap del GAR no va estar físicament en aquesta localitat durant aquell desplegament, així que no queda clar on es va poder contagiar. Tampoc ha transcendit si tenia patologies prèvies.

Aquest divendres també ha mort el primer agent dels Mossos d'Esquadra, un cos que comptabilitzava fins ahir 24 casos positius, xifra similar al de l'Ertzaintza, segons les dades centralitzades pel Ministeri de l'Interior. Segons dades del Ministeri de l'Interior del passat dijous, 239 guàrdies civils estan contagiats per Covid-19 del total de 792 agents del conjunt de les forces i cossos de seguretat, incloent-hi policies autonòmiques i locals. 248 són policies nacionals i 243 membres de policies locals.Aquest divendres també ha mort el primer agent dels Mossos d'Esquadra, un cos que comptabilitzava fins ahir 24 casos positius, xifra similar al de l'Ertzaintza, segons les dades centralitzades pel Ministeri de l'Interior.

