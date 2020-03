VÍDEO Bob Dylan estrena cançó inèdita per primer cop en vuit anys

Vuit anys han passat des de l'última cançó de Bob Dylan. Aquest divendres, però, el cantant de 78 anys ha decidit trencar el seu silenci estrenant un tema inèdit a les plataformes, enmig del confinament mundial per la crisi del coronavirus. Dylan estrena Murder Most Foul, una composició musical de gairebé 17 minuts de duració, on aborda un de les màximes polèmiques de la història contemporània dels EUA: l'assassinat del president John Fitzgerald Kennedy.La lletra fa un viatge per diversos esdeveniments del segle XX, molt marcats en la memòria de Bob Dylan i on el cantautor va tenir un paper transcendental. La cançó tendeix a ser apocalíptica i tètrica, amb un ritme en augment i diverses referències a altres grups com els Beatles o els Eagles.

