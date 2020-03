Els canonges de Barcelona demanen la protecció de Déu contra el coronavirus

La pandèmia ha trastocat la vida ciutadana i està donant lloc a un seguit d'escenes ben poc habituals, especialment en el món urbà. El coronavirus, amb el confinament que ha comportat, té la capacitat de deturar el temps i recuperar pors antigues. Tornen imatges perdudes en la memòria dels avis. Aquest matí, els canonges de la catedral de Barcelona han beneït la Creu de Terme, amb una pregària de protecció davant la situació generada per l'emergència sanitària.Un dels canonges ha alçat la Veracreu de la catedral, objecte litúrgic que es conserva del segle XVI, i ha demanat a Déu que la ciutat de Barcelona "es vegi alliberada de la malaltia i omplerta de béns espirituals", així com protegir els seus habitants "perquè, recuperada la salut i lliures de tota angoixa, puguin fruir sempre del goig d’una pau tranquil·la". L'arquebisbat de Barcelona ha definit com a "mesura excepcional" la benedicció.La creu de terme solia indicar el límit de les demarcacions dels pobles. En moments d'epidèmies o sequera, en molts llocs es feia una processó davant la creu per demanar assistència de l'altíssim. En el cas de la catedral, la llegenda atribueix a l'apòstol Jaume una prèdica on ara s'aixeca la seu, lloc on s'hi hauria clavat una creu. Amb el temps hauria estat substituïda per la creu de pedra que ara hi ha al terrat de la catedral.

