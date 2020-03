Rècord de morts a Itàlia pel coronavirus: 969 en un sol dia

En les darreres 24 hores han mort 969 persones a Itàlia pel Covid-19, el que representa un nou rècord negatiu des que va començar l'epidèmia. La xifra supera de molt les 662 defuncions del dia anterior, i trenca la tendència a l'estabilització que sonaven les xifres dels dies anteriors.Sí que ha baixat, lleugerament, el nombre de casos positius detectats, 4.401, pels 4.492 de dijous. El director de l'Institut Nacional de Salut italià, Silvio Brusaferro, no obstant, ha valorat que el país "no és lluny" d'arribar al pic de contagis de la malaltia, moment a partir del qual les xifres començarien a caureAmb les dades d'avui, el saldo de casos positius acumulats a Itàlia des que hi va arribar la pandèmia és de 86.498, amb un total de 9.134 morts i 10950 persones guarides.

