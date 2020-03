L'Ajuntament de Barcelona demana al Govern rebaixar el preu dels enterraments fins als 2.450 euros

L'Ajuntament de Barcelona ha demanat autorització a la Generalitat per poder fixar en 2.450 euros el preu unitari dels serveis funeraris a la ciutat durant la crisi del coronavirus. El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, ha fet pública la iniciativa en una roda de premsa aquest divendres, i ara el seu impuls depèn del Govern.La Generalitat ha anunciat avui l'aprovació d'un decret per limitar el preu dels enterraments . Badia ha valorat que era "imprescindible" regular els costos i garantir un servei assequible. La proposta municipal estableix un preu de 1.900 euros pels serveis previs a la inhumació, la qual cosa representa una rebaixa de dos terços respecte del que es paga actualment a la ciutat. El cost dels serveis que presten directament els cementiris seria de 550 euros. En total, docs, els 2.450 euros proposats.El decret de la Generalitat habilita les administracions a intervenir serveis privats. A la ciutat operen tres funeràries que s'encarreguen del trasllat a tanatoris i cementiris. El 70% de persones que contracten els serveis ho fan a través d’assegurances.En el marc del decret de la Generalitat, l'Ajuntament assignarà cada hospital a una funerària per agilitzar tràmits i a partir d'aquí cada família podrà decidir si opta per inhumació o incineració i si contracte el servei bàsic o vol pagar per complements.Badia ha assegurat que la informació es farà arribar a tota la ciutadania i ha confiat en la col·laboració de les empreses funeràries. Si aquestes no compleixen, està pevist que s'habiliti un règim sancionador.La proposta arriba tot just un mes després que el ple de Barcelona ratifiqués la privatització total de Serveis Funeraris de Barcelona SA, amb el vot de Barcelona en Comú, el PSC, ERC i el PP. L'empresa gestiona quatre tanatoris a Barcelona i presta més de 14.000 serveis funeraris a l'any. Fins a la votació, el 85% del capital de la companyia està controlat per la funerària privada Mémora. Amb tot, el govern de Colau va defensar que la decisió no implicava fer marxa enrere en la creació d'una nova funerària pública.En la mateixa roda de premsa, el tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció, Albert Batlle, ha informat que ja hi ha 79 agents de la Guàrdia Urbana que han donat positiu pe coronavirus i 38 més que estan aïllats per prevenció.Batlle també ha respost la petició dels Bombers de Barcelona, que recentment han denunciat sentir-se "infrautilitzats" durant la crisi. L'Ajuntament ha anunciat que es destinaran efectius del cos al centre de coordinació del Projecte Pavellons al Parc Sanitari Pere Virgili i als hotels amb llits destinats a abordar la crisi. ​Els bombers també col·laboraran en la prestació de serveis funeraris.També es faran serveis a demanda per desinfectar residències i seran presents al pavelló 7 de la Fira de Barcelona, destinat al confinament de persones sense sostre. El pavelló ja acull 205 persones i Batlle ha anunciat que s'ampliarà fins a les 450 places.

