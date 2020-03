La crida d'una empresa catalana que fabrica respiradors: «Necessitem planxes de metacrilat de 5 mm»

Arran de la crisi sanitària que s'està vivint arreu, són nombroses les iniciatives ciutadanes que sorgeixen per, d'una banda, ajudar en tot allò que pugui contribuir en el benestar de la societat que està tancada a casa seguint l'ordre de confinament establerta per l'estat, i, de l'altra, donar un cop de mà als professionals de la salut i als malalts de coronavirus perquè disposin de tot el material necessari per tirar endavant.Dintre d'aquest segon grup hi ha l'empresa manresana Framun, dedicada a la distribució de màquines de tall i gravat làser. Ella, juntament amb la igualadina Waterologies i el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, forma part d' un projecte ideat per un grup de joves enginyers de la capital catalana que treballa en la producció i el muntatge de respiradors artificials de metacrilat. Batejats amb el nom d'Oxygen, aquests aparells "poden replicar-se fàcilment, de manera que qualsevol empresa que vulgui, en pugui fabricar", explicava un dels alma mater de la iniciativa en una entrevista a El Periódico Ara, pràcticament tres setmanes després d'arrencar, els respiradors Oxygen ja han començat a funcionar en diversos centres sanitaris, com els d'Igualada. Com que es tracta d'aparells fiables i que donen bons resultats, la intenció és augmentar-ne la producció. El que passa és, però, "que per a fer-ho possible necessitaríem que altres empreses ens fessin arribar planxes de metacrilat de 5 mm. o que s'oferissin per tallar-lo amb maquinària pròpia", exposen. Aquesta crida, que s'ha fet córrer per les xarxes socials, demana a totes aquelles empreses interessades a sumar-se a la iniciativa, que es posin en contacte amb Montse Soler, de la Cambra de Comerç de Barcelona, a través del número de telèfon 609 015 894.

