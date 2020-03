La Fundació «la Caixa» destina 3 milions per a alimentació a famílies vulnerables

Davant la situació d’emergència generada amb motiu de la crisi del coronavirus, la Fundació ”la Caixa” destina 3 milions d’euros a ajudes extraordinàries per a l’alimentació de famílies vulnerables. Es calcula que aquesta injecció econòmica pot contribuir a pal·liar la situació de més de 10.000 famílies que l’entitat atén de forma habitual a través del seu p rograma de CaixaProinfància A Catalunya, un total de 2.925 famílies rebran una ajuda de 300 euros cadascuna a través d’una targeta que permet comprar als establiments d’alimentació. La iniciativa té com a objectiu oferir suport econòmic a persones en risc d’exclusió, que poden veure afectades les seves fonts d’ingressos en el context actual. En el que portem d’any, 7.415 famílies han estat ateses per CaixaProinfància a Catalunya.El programa treballa amb la premissa que les condicions de l’entorn, com la salut, l’organització familiar o la xarxa social, influeixen directament sobre els processos d’aprenentatge i l’escolarització, de manera que els infants i els adolescent que viuen en contextos vulnerables tenen més dificultats per assolir l’èxit escolar. En situacions com la que estem vivint, són les famílies amb menys recursos les que sofreixen més l’impacte que tenen aquestes crisis. Per aquest motiu la Fundació ”la Caixa” reforça la seva acció sobre aquestes famílies, i ho fa centrant-se en un aspecte tan fonamental i necessari com l’alimentació infantil.CaixaProinfància és el programa d’atenció a la infància en situació de pobresa i exclusió de la Fundació ”la Caixa” dirigit a famílies amb infants i adolescents d’entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat. L’any passat va atendre més de 62.000 menors i 37.000 famílies, i va destinar més de 60 milions d’euros a ajudes educatives i socials.

