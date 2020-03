Instagram permetrà fer videotrucades de fins a sis persones

Instagram incorpora noves funcions a l'aplicació en el marc del confinament pel coronavirus. Una de les xarxes socials per excel·lència permetrà fer videotrucades de màxim sis persones mentre es poden veure i compartir publicacions de l'aplicació. La nova funció s'anomena Co-Watching.La mateixa companyia explica en un comunicat que en el curs d'una trucada de vídeo es podran afegir continguts com fotografies o vídeos que prèviament han estat marcats amb un M'Agrada, o guardats per veure més tard. Aquest contingut s'obrirà a la pantalla, cosa que permetrà que els participants de la videotrucada puguin veure junts continguts de la xarxa social.En les recerques relacionades amb el Covid-19, la xarxa social mostrarà un missatge que dirigirà als usuaris a les fonts oficials i recursos de l'Organització Mundial de la Salut, perquè accedeixin a informació veraç i de confiança sobre la pandèmia.