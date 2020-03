Tornen «Les de l'hoquei» aquest dilluns amb nous personatges a la segona temporada

Les de l'hoquei

es podrà veure com afecta l'equip la inclusió de noves jugadores i, a més, s'obriran noves històries, amb conflictes personals i sentimentals.

Aquest 30 de març s'estrena a TV3 la segona temporada de, que s'emetrà cada dilluns després del TN vespre. Una de les grans novetats de l'estrena serà la incorporació de nous actors i actrius, com és el cas David Solans que ja havia actuat a Merlí i que donarà vida a Ricard, el nou fitxatge de l'equip masculí.Bona part dels personatges de la primera temporada també continuaran en aquesta nova entrega que comptarà amb 13 capítols que hauran de donar resposta a les trames obertes que encara queden. Així doncs, se sabrà la resolució del judici de l'Anna, acusada d'haver atacat una jugadora d'hoquei quan jugava a Portugal;Segons ha explicat l'equip de la sèrie en roda de premsa, en aquesta segona temporada es podran veure trames "més adultes" que mostraran l'evolució i el creixement dels personatges. Així mateix, el sexe i l'amor també hi jugaran un paper important i es tractaran d'una manera "natural i desinhibida" per tal de reflectir al màxim la realitat.El director de la productora encarregada de la sèrie, Brutal Mèdia, Raimon Masllorens, assegura que podran acabar la sèrie, tot i el repte que suposa fer la postproducció a distància. Masllorens ha agraït a TV3 "l'esforç enorme" per poder tirar la ficció endavant, ja que es va firmar 'in extremis'

