Google oferirà centenars de pel·lícules gratuïtes per combatre el confinament

L'oferta de serveis de contingut en streaming segueix sent una de les millors armes per a combatre els confinaments pel coronavirus a tot el món. Les plataformes multipliquen reproduccions, Amazon segueix venent llibres, videojocs i altres productes; i diverses iniciatives se sumen a oferir títols de manera gratuïta.Ara és el torn de Google Play, el servei específic de Google que permet descarregar aplicacions en els dispositius Android. La botiga de la multinacional incorporarà l'opció de veure "centenars de pel·lícules de manera gratuïta", tal com ha informat el portal web especialitzat XDA Developers . En un format molt tradicional, aquests films es podran veure amb la inclusió de parades per publicitat, com la clàssica televisió.La nova incorporació a Google Play ja és present en l'última fase beta de l'aplicació per Android, la versió 4.18.37, tal com expliquen des del mitjà tecnològic, que han pogut revisar les línies de codi afegides per la multinacional en aquesta nova versió. YouTube ja incorpora aquesta opció de veure pel·lícules de manera gratuïta amb el consum d'anuncis, però només disponible als Estats Units. La de Google, però, no arribarà als consumidors fins a passar a ser la versió definitiva.