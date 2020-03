Cuixart demana al TC passar el confinament a casa mentre duri la crisi sanitària

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha presentat un escrit al Tribunal Constitucional (TC) per poder passar el confinament fora de la presó mentre duri l'emergència sanitària. Es tracta d'una mesura cautelar "extraordinària d'urgència" davant l'excepcionalitat del moment i de l'estat d'alarma decretat des de fa dues setmanes pel govern espanyol. La defensa del líder d'Òmnium argumenta que continuar a la presó durant la pandèmia a l'espera que es resolgui el recurs d'empara li pot provocar "perjudicis irreparables d'una magnitud incontestable".Cuixart denuncia que, com a empresari, i malgrat tenir aprovada l’aplicació de l’article 100.2 per dirigir la seva pròpia empresa, "ha de fer front a la gestió de l’actual emergència sanitària, social i econòmica des del confinament d’una cel·la de la presó de Lledoners, i només amb breus trucades de 8 minuts". L'escrit també denuncia el "tracte penal desproporcionat" que el Tribunal Suprem (TS) ha imposat al president d’Òmnium amb una condemna de 9 anys de presó "per defensar i exercir aquests drets fonamentals".La defensa de Cuixart recorda que així ho han denunciat els més alts organismes internacionals de drets humans, com l’ONU, Amnistia Internacional o Front Line Defenders. De fet, els advocats del president d'Òmnium reflecteixen en el seu escrit el posicionament d’aquesta setmana de l’Alta Comissionada pels Drets Humans de les Nacions Unides, Michelle Bachelet, que ha demanat l’alliberament immediat dels polítics presos en plena pandèmia. El vicepresident d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri de los Ríos, ha dit reclamant l'alliberament immpediat dels presos polítics, tal com també reclamen diverses instàncies internacionals. "Demanem als poders de l'Estat que deixin de fer el ridícul a escala internacional, i es posin al costat de la democràcia i els drets humans".Mauri ha tornat a demanar al govern espanyol que faci front a la crisi amb eines del segle XXI: "Davant d'aquesta pandèmia, és impensable que els presos polítics que van ser condemnats simplement per defensar drets fonamentals siguin ara els que han de patir un nou doble càstig: el de seguir a la presó i el de tornar a estar lluny de les seves famílies en aquests moments tan difícils que vivim com a societat".

