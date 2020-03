Uns 460.000 treballadors catalans, afectats pels ERTO

La segona setmana d'estat d'alarma ha acabat amb 460.000 treballadors afectats per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), una xifra que supera tots els aturats que hi havia a Catalunya el mes de febrer (395.214). Les persones que hauran de cobrar atur temporalment representen el 13% dels ocupats a finals d'any.Segons les últimes dades del Departament de Treball, ja hi ha 58.843 empreses que han presentat un d'aquests expedients. En les últimes hores s'han registrat 7.500 expedients més i el nombre de treballadors afectats ha pujat en 51.000. La gran majoria es concentren a la demarcació de Barcelona on s'han registrat 41.992 expedients per a 358.215 persones.La segueixen Girona amb 6.801 ERTO per 44.238 persones i Tarragona amb 5.169 expedients per a 31.778 treballadors. Per últim, a Lleida s'han presentat 3.388 expedients i 18.839 persones i les Terres de l'Ebre amb 1.493 ERTO que afecten 6.112 treballadors.

