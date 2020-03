unaestrellaacasa, el concurs d'Estrella Damm per visibilitzar el talent musical

Estrella Damm en demana la participació responsableTotes les participacions a #UnaEstrellaACasa han de seguir les normes sanitàries, de conducta i de confinament imposades per l’estat d’alarma en virtut del Real Decret 467/2020, del 14 de març, del Govern espanyol, així com de les recomanacions de la Organització Mundial de la Salut i les autoritats competents en tot moment, en prevenció dels riscs provinents de la crisi sanitària generada per la pandèmia del virus COVID-19.D’acord amb això, en el cas que en el vídeo o obra musical hi apareguin diferents membres del grup musical participant, aquest haurà d’estar gravat amb anterioritat a la data d’entrada en vigor del Reial Decret 467/2020 (14 de març de 2020) del govern espanyol, o en el seu defecte, que tots els membres del grup compleixin correctament les normes de confinament al mateix domicili d’acord amb l’esmentat Decret. També s’admetran aquelles participacions que, gravades dins el període de confinament obligatori, compleixin amb les normes i pautes de comportament previstes per la legislació vigent i no posin en risc la seva salut ni la de terceres persones.En aquest sentit, s’admetran muntatges audiovisuals que permetin representar a tots els membres del grup, de forma simultània o no, dins la mateixa imatge.