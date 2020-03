L'Estat torna a renunciar a endurir el confinament

El govern espanyol ha tornat a rebutjar que calgui en aquests moments endurir el confinament. La portaveu de l'executiu, María Jesús Montero, ha tornat a insistir que les mesures de distanciament que s'han adoptat són de les més estrictes de la Unió Europea i ha defensat que de moment el que cal és "aplicar amb rigor" les normes ja fixades. Ha admès, però, que el comitè de coordinació treballa amb previsió per si s'obrissin nous escenaris en què les autoritats sanitàries dictessin que cal reduir més l'activitat laboral.De fet, el debat de la pròrroga de l'estat d'alarma al Congrés i la compareixença del ministre de Sanitat, Salvador Illa, aquest dijous, van estar marcades per la petició d'una aturada general a excepció dels serveis essencials que fan alguns governs territorials i una part significativa dels partits de l'oposició. El president de la Generalitat, Quim Torra, segueix insistint en què cal un confinament més restrictiu, una mesura que defensen també desenes d'experts.El ministre de Sanitat, Salvador Illa, en la mateixa línia que la portaveu, ha explicat que les mesures preses són les que dicten els experts sanitaris. En aquest sentit, ha rebutjat peticions com les que estan fent governs com el d'Aragó perquè els nens puguin passejar. "Els nens són vectors de transmissió del virus. Si no consideréssim que hem de prendre aquestes mesures no ho faríem", ha argumentat. Ha afegit, però, que totes les accions estan sotmeses a una avaluació diària.Que el govern espanyol descarti endurir el confinament en aquests moments no vol dir que el els experts sanitaris no treballen amb previsió d'altres escenaris. Així ho ha explicat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, aquest divendres ha admès que s'està "valorant" un enduriment de les mesures de distanciament social per garantir la tendència a l'"estabilització" del ritme de contagis. Segons ha precisat, està "sobre la taula" una modificació de les mesures entre avui i diumenge. De fet, ja fa dies que hi ha experts sanitaris i governs territorials que demanen un enduriment de les mesures de confinament.El govern espanyol també ha anunciat aquest divendres la prohibició dels acomiadaments definitius durant la crisi del coronavirus. Seguint la línia de països com a Itàlia, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha anunciat que s'abordarà legalment aquesta qüestió perquè "ningú pugui aprofitar-se" de la crisi sanitària. "No es pot utilitzar aquesta crisi per acomiadar", ha advertit la ministra, que ha argumentat que s'han agilitzat els expedients de regulació temporals d'ocupació (ERTO) precisament per mantenir els llocs de treball un cop la situació d'emergència i de confinament acabi."Espanya no deixarà ningú enrere", ha insistit Díaz, que ha subratllat que ni es podrà acomiadar de forma definitiva ni s'hauran d'extingir els contractes temporals. Amb la nova reforma legal, no es podrà fer fora de forma definitiva els treballadors per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o de força major. "Ja hem arbitrat un mecanisme excepcional per acollir-se als ERTO", ha explicitat.De fet, en aquests moments hi ha més d'1,3 milions de ciutadans arreu de l'estat espanyol que estan afectats per acomiadaments temporals. Díaz ha volgut advertir també les empreses que estan fent un abús d'aquest mecanisme. "Revisarem d'ofici tots i cadascun dels ERTO que s'estan aprovant. Si hi ha frau, les empreses hauran de tornar fins a l'últim cèntim d'euro, inclosa la prestació per desocupació de cada treballador afectat", ha deixat caure.La ministra ha estat insistent a l'hora de reclamar "exemplaritat" a les empreses per fer un bon ús dels recursos públics en plena situació de crisi sanitària i ha subratllat els mecanismes posats a disposició per impedir la destrucció de llocs de treball. Després de la crisi del coronavirus, ha dit, s'han de reemprendre els contractes, també els temporals. Sobre l'agilització dels ERTO, Díaz ha precisat que serà suficient amb què les empreses aportin el nom i cognom dels treballadors, així com el DNI i el número de compte.També ha llançat un missatge de tranquil·litat davant les especulacions sobre un retard en el cobrament de l'atur: "Tothom cobrarà la prestació per desocupació".

