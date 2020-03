El govern espanyol haurà de substituir 650.000 tests defectuosos

Continua la polèmica per la compra dels tests de detecció del coronavirus. El govern espanyol ha admès aquest migdia que els tests afectats no són 9.000, com va dir ahir, sinó molts més. En total, s'hauran de substituir fins a 659.000 tests que s'havien adquirit perquè no presenten "el nivell de fiabilitat requerit". L'encarregat d'explicar-ho, a preguntes dels periodistes, ha estat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que també ha volgut remarcar que la partida de tests defectuosa comptava amb l'homologació europea.El ministre ha detallat que els tests afectats, doncs, no són ni els 9.000 que es van repartir a la Comunitat de Madrid, ni els 50.000 que havien arribat a Espanya però que encara no s'havien distribuït, sinó que afecta a tota una primera partida d'aquests productes per detectar el coronavirus que va comprar el govern espanyol. Malgrat tot, ha assegurat Illa, la remesa defectuosa "no afectarà" en la lluita contra la pandèmia, i ha assegurat que a Espanya es van diàriament entre 15.000 i 20.000 tests.L'endemà que es donés a conèixer el cas, Illa ha explicat que l'executiu espanyol va comprar a un dels seus proveïdors habituals –del que l'executiu no dóna el nom- 659.000 unitats, i "les primeres 9.000 unitats no han passat els filtres de qualitat del Sistema Nacional de Salut", malgrat que el producte tenia "totes les garanties i el certificat necessari per operar a la UE". Les proves van determinar que no tenia el nivell de fiabilitat requerit i per aquest motiu, segons Illa, es va retirar.Aquesta remesa es va comprar –a través del proveïdor- a l'empresa Bioeasy, que segons va advertir l'ambaixada de la Xina aquest dijous no tenia llicència mèdica per poder operar a aquest país ni consta tampoc a la llista de distribuïdors recomanats pel govern xinès. Els tests només tenien un llindar de detecció del 30%, de manera que no eren fiables a l'hora de diagnosticar si els pacients tenien o no coronavirus. En tot cas, aquesta remesa de 659.000 tests no formen part del paquet de 432 milions d'euros anunciat dijous pel govern espanyol.D'aquests 659.000, segons el ministre Illa, recentment n'havien arribat a l'Estat 50.000 que ja no s'acabaran de distribuir i que juntament a la resta de la remesa de 659.000 hauran de ser substituïdes. En tot cas, Illa ha recordat que l'Estat "no perdrà cap oportunitat d'adquirir material" però alhora serà "exigent" amb les comprovacions de la qualitat del material.El govern espanyol prohibeix els acomiadaments definitius durant la crisi del coronavirus. Seguint la línia de països com a Itàlia, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha anunciat que s'abordarà legalment aquesta qüestió perquè "ningú pugui aprofitar-se" de la crisi sanitària. "No es pot utilitzar aquesta crisi per acomiadar", ha advertit la ministra, que ha argumentat que s'han agilitzat els expedients de regulació temporals d'ocupació (ERTO) precisament per mantenir els llocs de treball un cop la situació d'emergència i de confinament acabi.

