VÍDEO El moment en què donen l'alta de l'UCI a un infectat pel coronavirus de Granollers

El canal VOTV ha fet públic, aquest divendres, un vídeo en què es pot veure la sortida de l'UCI d'una persona que estava ingressada per coronavirus a l'Hospital de Granollers. A les imatges hi apareixen diversos treballadors d'aquesta àrea de l'hospital, que fan un passadís per on passa la persona que havia estat ingressada a la Unitat de Cures Intensives, l'animen cantant i fins i tot li fan l'onada.

