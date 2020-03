El País Valencià posa en marxa dos telèfons gratuïts d'atenció psicològica per afrontar el confinament

El Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana (COPCV) ha habilitat dues línies telefòniques gratuïtes per atendre psicològicament la ciutadania en el marc del confinament pel coronavirus. Per una banda s'atendrà la població en general (960 450 230), prioritzant famílies amb menors a càrrec seu i familiars de malalts o morts. Per altra banda, a professionals sanitaris, cossos de seguretat, i altres intervinents (960 450 231) atenent els complicats moments pels quals estan passant.



El dispositiu del COPCV per fer front a les conseqüències psicològiques de la pandèmia de Covid-19 i el confinament decretat en l'estat d'alarma es posa en marxa amb la col·laboració de Psicòlogues i Psicòlegs sense Fronteres i Psicoemergències CV i està format per més de 20 professionals amb àmplia experiència en emergències i situacions de crisi. Així, des d'aquest divendres, 27 de març de nou del matí fins a les nou del vespre i durant els set dies de la setmana, atendran totes aquelles persones que ho sol·licitin.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor