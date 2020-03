El govern espanyol prohibeix els acomiadaments objectius per la crisi del coronavirus

El govern espanyol prohibeix els acomiadaments per causa objectiva durant la crisi del coronavirus. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha anunciat que s'abordarà legalment aquesta qüestió perquè "ningú pugui aprofitar-se" de la crisi sanitària. "No es pot utilitzar aquesta crisi per acomiadar", ha advertit la ministra, que ha argumentat que s'han agilitzat els expedients de regulació temporals d'ocupació (ERTO) precisament per mantenir els llocs de treball un cop la situació d'emergència i de confinament acabi."Espanya no deixarà ningú enrere", ha insistit Díaz, que ha subratllat la ministra. Això no vol dir, però, que es prohibeixin els acomiadaments improcedents com ha fet Itàlia. Amb la nova reforma legal i a l'espera de la lletra petita, tot apunta que no es podrà fer fora de forma definitiva els treballadors per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o de força major. Això vol dir que un acomiadament definitiu derivat de la crisi del coronavirus no es considerarà justificat, sinó que es considerarà improcedent i, per tant, el treballador haurà de cobrar 33 dies per any treballat i no 20.En aquests moments, hi ha més d'1,3 milions de ciutadans arreu de l'estat espanyol que estan afectats per acomiadaments temporals. "Ja hem arbitrat un mecanisme excepcional per acollir-se als ERTO", ha explicitat. Díaz ha volgut advertir també les empreses que estan fent un abús d'aquest mecanisme. "Revisarem d'ofici tots i cadascun dels ERTO que s'estan aprovant. Si hi ha frau, les empreses hauran de tornar fins a l'últim cèntim d'euro, inclosa la prestació per desocupació de cada treballador afectat", ha deixat caure.La ministra ha estat insistent a l'hora de reclamar "exemplaritat" a les empreses per fer un bon ús dels recursos públics en plena situació de crisi sanitària i ha subratllat els mecanismes posats a disposició per impedir la destrucció de llocs de treball. Després de la crisi del coronavirus, ha dit, s'han de reemprendre els contractes, també els temporals. Sobre l'agilització dels ERTO, Díaz ha precisat que serà suficient amb què les empreses aportin el nom i cognom dels treballadors, així com el DNI i el número de compte.També ha llançat un missatge de tranquil·litat davant les especulacions sobre un retard en el cobrament de l'atur: "Tothom cobrarà la prestació per desocupació".La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha explicat també que el president Pedro Sánchez està demanant a Europa una "resposta clara, contundent i eficaç" d'un finançament a mig i llarg termini. Després de la reunió dels 27 en què Espanya i Itàlia s'han aixecat de la taula, Montero ha explicat que Sánchez va traslladar que no es poden cometre "els mateixos errors" de la crisi del 2008 que van sembrar "desafecció" a la Unió Europea i van promoure un "ascens dels populismes"."La UE no pot donar l'esquena als ciutadans", ha avisat la portaveu, que ha afegit que seguiran treballant tot confiant que hi hagi un acord a nivell europeu en la nova reunió que es produirà en 15 dies.

