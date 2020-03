Tanca la llotja de Sant Carles de la Ràpita pel positiu en coronavirus d'un comprador

La Confraria de Pescadors Verge del Carme de la Ràpita s'ha vist obligada a tancar la venda a la llotja pel contagi en coronavirus d'un dels compradors de peix que hi treballen.Fonts de la Confraria així ho han confirmat a. De fet, el secretari de l'entitat, Joan Balagué ha fet arribar de manera urgent als pescadors i treballadors un missatge en què els comunica que, en aplicació dels protocols sanitaris, la Confraria tanca "les instal·lacions de llotja per protegir la salut de tots i fins rebre instruccions de l'autoritat sanitària".La conseqüència més immediata d'aquesta mesura és que la venda de peix d'aquest divendres de les embarcacions que han sortit a treballar no es podrà fer a la Ràpita i es trasllada a la Llotja de les Cases d'Alcanar.Tot plegat, es produeix en un context molt difícil per als pescadors, un sector que el coronavirus ha posat contra les cordes. Moltes confraries del país han tancat i a les Terres de l'Ebre gran part de la flota es troba aturada, a més, el preu del peix s'ha desplomat.En el cas de la Ràpita, la meitat de flota d'arrossegament -formada per 41 embarcacions- no està sortint al mar i les 47 embarcacions d'arts menors fa dies que estan amarrades a port.El positiu en coronavirus d'este comprador de peix és un dels nous casos confirmats a la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre. Al territori es comptabilitzen fins ahir dijous un total de 57 casos amb 2 persones mortes per la Covid-19.

