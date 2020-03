El País Valencià detecta 322 casos nous de coronavirus i 31 víctimes mortals més

El País Valencià ha registrat 332 nous positius per coronavirus i 31 defuncions més en les darreres 24 hores. En total, els positius en la regió s'eleven a 3.532 (622 són sanitaris) i han mort 198 persones, 46 d'elles usuaris de residències de gent gran.Així ho ha indicat aquest divendres la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en la compareixença diària per informar de la situació del coronavirus al País Valencià. Dels 332 nous contagis registrats en les últimes hores, 39 s'han detectat a Castelló, 54 a Alacant i 239 a València.En total, el nombre de casos registrats a terres valencianes s'eleva a 3.532 i d'aquests, 1.422 han estat ingressats a les UCI dels diferents hospitals. Barceló també ha precisat la distribució percentual dels casos positius per franja d'edat, on el 50% es concentra entre la població major de 60 anys. Per contra els menors de 30 anys només representen el 7% i les que tenen entre 30 i 60 comformen el 43% restant. Pel que fa a les defuncions, la xifra s'ha enfilat fins els 198 morts, mentre que les altes ascendeixen a 73 casos.Dins de les residències, s'han detectat 54 nous positius, 33 d'ells a la zona de València, arribant a sumar un total de 242 a tot el País Valencià. Entre els treballadors d'aquest sector ja hi ha 74 positius i 415 en quarantena. Entre els professionals sanitaris la xifra de contagis també puja fins a 622, 10 dels quals estan en estat greu a l'UCI.El total de proves negatives del coronavirus sumen 11.024 i en la borsa de personal sanitari s'han registrat 1.998 professionals. Així mateix, Barceló ha donat per primera vegada dades el nombre de llits lliures en hospitals, que són un total de 3.255.

