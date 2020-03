La Generalitat limitarà el preu dels serveis funeraris durant la crisi

El Govern s'ha reunit aquest divendres de forma extraordinària per adoptar noves mesures contra el coronavirus i les seves conseqüències. Una d'elles és, com ha explicat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha estat la de limitar el preu -tot i no concretar exactament com es procedirà ni la quantitat exacta- dels serveis funeraris a Catalunya mentre s'allargui la crisi sanitària. "Cal assegurar que la prestació de serveis funeraris, en situaicó de pandèmia, es faci de manera contínua i universal, garantint els drets i la salut reduint els riscos possibles", ha indicat Budó.A tal efecte, ha ressaltat la consellera, els serveis sanitaris podran ser declarats de "prestació forçosa", de manera que es permetrà establir un preu màxim que abasti la prestació bàsica imposada legalment. Davant el possible creixement de víctimes dels propers dies, un dels problemes detectats era el funcionament dels serveis funeraris i també el seu preu, que pot arribar a superar els 4.000 euros per cada víctima.Una de les més rellevants que ha pres avui el Goevrn és la és la suspensió de les obres públiques que depenen de la Generalitat , 20 de les quals seguien en marxa en plena crisi sanitària i malgrat que l'administració catalana defensa el confinament total i el cessament de totes les activitats no essencials. Abans de l'estat d'alarma hi havia 37 obres en marxa, 17 de les quals no s'havien aturat durant la crisi sanitària.Budó ha indicat que la Generalitat assumirà la despesa de personal i de lloguer de material que tinguin els contractistes mentre duri aquesta etapa. La suspensió de les obres es farà "hi estiguin o no d'acord" les empreses que les estaven duent a terme. Pel que fa als projectes privats que no siguin estratègics, també s'hauran de frenar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor