Creix la preocupació a la residència d'avis de Valls: un mort i 20 contagis per coronavirus

El Departament de Salut ha confirmat aquest dijous deu nous casos de coronavirus a la residència d'avis Ballús de Valls, que se sumen a la desena de positius detectats aquesta setmana. El centre, que té el 70% del personal de baixa per símptomes, ha estat intervingut pel Govern . En les darreres hores, ja s'ha incorporat un nou equip de professionals per rellevar tota la plantilla.Els infectats són 18 avis, una infermera del centre i la doctora. La residència compta amb una seixantena d'usuaris i es tem que puguin aparèixer nous positius en els pròxims dies.El brot a la residència es va detectar fa pocs dies i se sospita que podria tenir relació amb el d'Igualada. El primer senyal d'alarma van ser els símptomes que va presentar una infermera, ara ingressada amb pneumònia en un hospital de Lleida.Ara, la fundació pública municipal Vilaniu s'encarregarà de la gestió immediata de l'equipament i el Govern ha designat un funcionari públic al centre per supervisar i coordinar les mesures adoptades i garantir que l'activitat del centre residencial es presti garanties.

