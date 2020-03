L'Espanyol també aplica un ERTO del 70% a jugadors i tècnics

El RCD Espanyol ha anunciat aquest divendres que ha sol·licitat poder dur a terme un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) amb una reducció del 70% de la jornada als seus jugadors, tècnics i preparadors físics. "A conseqüència de la suspensió temporal de la competició i la situació excepcional que estem vivint, s'acaba de presentar davant l'autoritat laboral un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per força major", ha informat el club a través d'un comunicat Segons l'entitat perica, aquesta sol·licitud s'acabat fent de manera unilateral per motius d'"urgència i responsabilitat" envers l'entitat i tots els seus integrants. Aquest ERTO afecta els jugadors, primers i segons entrenadors i preparadors físics del primer equip masculí i femení, a l'Espanyol B i als Juvenils A i B."Els afectats per aquesta mesura han estat degudament informats i han mostrat comprensió i respecte, fet que el club vol agrair en aquests complexos moments", va afegit el club en el comunicat.

