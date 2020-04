50 propostes de joc per a infants confinats

JOC EXPERIMENTAL - Panera dels tresors (materials diversos i quotidians que posin en joc els sentits)



- Safates d'experimentació amb aliments (pasta, farina, llegums, etc.), aigua, gel, elements de la natura, etc.



- Experimentar amb la llum i la foscor: jocs d'ombres, leds, lots, papers de colors, etc.



- Imans



- Joc amb miralls



- Pots per descobrir olors JOC SIMBÒLIC - Imitació del món adult



- Històries inventades



- Disfresses



- Ninots i nines, vehicles, etc.



- Fer màgia (fent aparèixer objectes dins d'una capsa)

JOCS DE MOVIMENT - Guerra de coixins



- Jugar al corre-cuita



- Gimcana amb materials de casa com taules, cadires, mantes, coixins, etc.



- Dansa



- Cançons amb moviments



- Ioga



- Jocs d'equilibri



- Activitats de precisió: agafar pompons amb pinces, apilar objectes, construccions, encaixar objectes dins d'un contenidor JOCS DE CONTACTE - Massatges amb les mans o elements com plomes, pilotes, pinzells, suaus, etc.



- Moixaines i jocs de falda



- Carícies i pessigolles LITERATURA - Contes



- Titelles



- Poemes



- Rodolins



- Endevinalles



- Frases fetes



- Representacions de teatre ARTS PLÀSTIQUES QUÈ? Pintura, colors, ceres, guixos, aquarel·les, plastilina, fang, pasta de sal.



COM? Collage, composicions, estampació, etc.



AMB QUÈ? Paper, cartró, fusta, roba, pedres, petxines, palets de fusta, etc. MÚSICA - Cantar cançons



- Escoltar concerts



- Fer caixes de música (col·locar dins la caixa elements que es relacionin amb la cançó)



- Tocar instruments



- Crear instruments amb materials quotidians ACTIVITATS QUOTIDIANES D'AUTONOMIA - Vestir-se i desvestir-se



- Menjar amb coberts (un aprenentatge dels més petits)



- Pelar fruita



- Parar la taula



- Recollir



- Netejar



- Cuinar



- Rentar-se les mans MEDI NATURAL - Observar per la finestra el temps que fa



- Escoltar sons, per exemple, dels ocells, del vent, etc.



- Observar la lluna i les estrelles



- Sortir al balcó o al pati/jardí

Tercera setmana. El confinament s'allarga i no se n'albira la fi. Encara menys per als infants, que van ser els primers en quedar reclosos a casa i tot apunta que seran els últims a recuperar la normalitat per la seva potència propagadora dels virus.Passen els dies i estem cansats d'estar en un mateix espai malgrat els esforços per fer que cada dia sigui una mica diferent per trencar la monotonia. Tot plegat és normal, hem d'entendre-ho i, sobretot, entendre els més petits que, a vegades, no tenen prou recursos per expressar-ho.Però si hi ha alguna recepta que pot fer més lleuger i amè el dia a dia és el joc. "Cada família l'ha de fer al seu gust i al seu moment", recomana al'educadora infantil i especialista en educació emocional, Marta González. "No hi ha d'haver horaris en el joc, podem fer propostes però deixem també espai per al silenci, l'avorriment i el joc lliure", afegeix.Jugar és molt important en el desenvolupament de l’infant. I més encara si ho fem en família. El joc l'empeny a explorar, descobrir, conèixer, experimentar, assajar i interactuar amb objectes i persones del nostre entorn, posant en marxa habilitats i capacitats que ja estan adquirides i desenvolupant-ne de noves. "Jugar no és perdre el temps, significa activar un munt de capacitats que els porten a l'aprenentatge continu i, encara més important, per a tota la vida", explica González.L'educadora infantil proposa "observar i escoltar" els interessos i les motivacions dels nostres fills per poder suggerir propostes, jocs, activitats,..."L'objectiu ha d'estar enfocat a ells no en el que nosaltres creiem que han d'aprendre", apunta. "També és important deixar moments pel joc lliure que neix de l'interior de l'infant", explica.Aquí teniu, doncs, un llistat extens de propostes de joc que l'educadora ha preparat per als lectors de

