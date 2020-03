El govern espanyol agilitza els permisos de residència i treball pels migrants que són metges

El govern espanyol ha contractat gairebé 200 professionals sanitaris estrangers residents a Espanya perquè els propers dies s'incorporin al Sistema Nacional de Salut per afrontar la crisi del covid-19. Des de l'administració s'han agilitzat els procediments necessaris per prioritzar les autoritzacions de residència i treball d'aquelles persones migrants que tinguin la titulació corresponent davant la llarga llista de sol·licituds existents.La mesura ha estat impulsada de manera coordinada entre el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, el Ministeri d'Universitats, el Ministeri de Sanitat i el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública per poder incrementar el nombre de professionals sanitaris estrangers en disposició de treballar al sector. Aconseguint tramitar ràpidament uns documents que, normalment, comporten un procés llarg i farragós per les persones que els necessiten.Així, han impulsat els mecanismes d'agilitació administrativa que preveu l'article 71.2 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú, que prioritza els expedients d'autorització de residència i treball, conforme als criteris que fixa el Decret 463/2020, de 14 de març, que estableix l'estat d'alarma.Per mitjà d'aquesta iniciativa, que han executat tant la Unitat de Gestió de Grans Empreses, la Secretaria d'Estat de Migracions, com les Oficines d'Estrangeria, s'espera incorporar aproximadament uns 200 professionals mèdics i infermers.En aquest sentit, s'han prioritzat permisos de residència i de treball, l'homologació de títols o el reconeixement de competències professionals, per donar una resposta immediata en un moment de màxima exigència i alta demanda d'aquests perfils en el mercat laboral.Per aquest motiu, s'ha elaborat un nou protocol de coordinació entre el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, el Ministeri d'Universitats i el Ministeri de Sanitat que permet un intercanvi d'informació, consulta i resolució efectiva per posar en funcionament la mesura.El Ministeri d'Universitats ha prioritzat l'agilització del procés d'homologacions i des de divendres passat s'han resolt un total de 100 expedients d'homologació de títols de metges. En total, des de començament d'any, s'han homologat 762 professionals de l'àmbit sanitari.

