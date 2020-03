El govern espanyol admet que s'està valorant un enduriment de les mesures de distanciament social

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha admès que s'està "valorant" un enduriment de les mesures de distanciament social per garantir la tendència a l'"estabilització" del ritme de contagis. Segons ha precisat durant la roda de premsa, està "sobre la taula" una modificació de les mesures entre avui i diumenge. De fet, ja fa dies que hi ha experts sanitaris i governs territorials que demanen un enduriment de les mesures de confinament.En tot cas, ha insistit que en aquests moments es pot seguir treballant en més distància en els contactes intrafamiliars i el compliment de les mesures de protecció i distanciament entre els treballadors que estan obligats a anar al seu lloc de feina. Com ha fet en els darrers dies, ha afirmat que s'espera que s'assoleixi el pic en els pròxims dies.El balanç de víctimes del coronavirus segueix creixent a Espanya. En tan sols 24 hores, se sumen 769 morts més i la xifra total és de 4.858. Es tracta del dia amb més volum de víctimes mortals des de que va començar la crisi sanitària. Pel que fa als contagis diagnosticats, són ja 64.059, que suposa un increment de 7.871 respecte dijous al migdia. Tot i això, Simón ha assegurat que el percentatge de crescuda de contagis és el mateix dels darrers tres dies: un 20%."Tenim més morts que ahir, però el percentatge de creixement es manté igual que els darrers tres dies", ha dit. És a dir, que l'increment es manté en un 20%. "Queda molt per fer, però les dades apunten una possible arribada al pic de notificacions", ha assegurat Simón, que ha precisat que l'increment en hospitalitzacions i ingressos a la UCI és del 14% i el 13% respectivament, dades que considera "esperançadores".Simón ha detallat que no es tracta només d'arribar al pic, si no de començar un descens dels contagis que sigui "estable" i que no repunti. Ha recordat també que, malgrat assumir el punt àlgid de casos, la pressió assistencial anirà en augment i serà desigual a les autonomies.I és que les persones que estan a la UCI en aquests moments són 4.165 i l'altra cara de la moneda és que ja hi ha 9.357 persones que han superat el virus. Les xifres de contagi més altes segueixen concentrant-se a la Comunitat de Madrid i a Catalunya. La primera acumula 19.243 infectats diagnosticats i 2.412 morts i en el cas català són 12.940 els afectats i 880 les víctimes mortals. Aquest dijous, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va assegurar que començaven a detectar una tendència a l'"estabilització" dels contagis, tot i que va assegurar que "ningú sap" quan s'arribarà al pic.El director de la coordinació de l'emergència també ha explicat que s'iniciaran en breu estudis sobre els nivells de transmissió perquè hi ha casos asimptomàtica i casos lleus que no es detecten i necessiten conèixer el quadre de transmissió de cara al futur i valorar el nivell de immunitat que es pot haver generat i preveure futures onades.El general i cap de l'estat major de la Guàrdia Civil, José Manuel Santiago, per la seva banda, ha donat xifres sobre detencions i multes per saltar-se les ordres de l'estat d'alarma. Des del 14 de març, hi ha hagut 620 detencions i 53.000 denúncies. El cos ha informat també que ja hi ha hagut els primers empresonaments per incompliment sistemàtic del confinament.

