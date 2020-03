L'exèrcit s'extralimita i baixa a desinfectar el metro

Hem demanat a @rosaalarcon que informi sobre les actuacions de l'Exèrcit espanyol al #MetroBCN, també demanem que en cas que les actuacions siguin necessàries, les facin els Bombers de Barcelona... pic.twitter.com/Nz5yDjFh2P — Solidaritat Obrera Metro Barcelona (@SoliMetrobcn) March 27, 2020

El 25 de març un militar de l'exèrcit espanyol va entrar a l'estació de metro de Can Serra per fer tasques de desinfecció. La parada està ubicada a l'Hospitalet de Llobregat, un dels municipis que ha demanat ajuda a l'exèrcit per dur a terme aquest tipus de prevenció i el Tot Barcelona ja havia avançat les imatges.Fonts de TMB expliquen a NacióDigital que la companyia no tenia coneixement que l'exèrcit baixaria al metro. "No era la tasca que tenien encomanada i no era necessari fer-la", asseguren, a l'hora que expliquen que la desinfecció de trens i infraestructures ja es fa amb assiduïtat. "No estava previst però tampoc ha fet cap mal", puntualitzen.TMB dona per fet que amb la declaració d'estat d'alarma l'exèrcit pot entrar al metro si ho considera oportú, però la petició feta per l'Ajuntament liderat per Núria Marín (PSC) preveia només que els militars assumissin la desinfecció de l'entorn de les estacions, no de l'interior.Diversos sindicats amb representació al comitè d'empresa del metro han criticat l'episodi i han demanat que l'exèrcit no entri més a les estacions.És el cas de Solidaritat Obrera, que considera que l'incident té "caràcter patri i bel·licós". "A les instal·lacions de TMB mana l'empresa, no els alcaldes", diuen fonts del sindicat, que reclama a la presidenta de la companyia -la regidora de Mobilitat de Barcelona, Rosa Alarcón- que siguin els Bombers de Barcelona qui assumeixi tasques de desinfecció en cas de necessitar col·laboració externa.Precisament, els Bombers de Barcelona van enviar recentment una carta a l'alcaldessa, Ada Colau, on expressaven sentir-se "infrautilitzats" en el context de crisi sanitària.Des del sindicat CIM també demanen que siguin els bombers qui assumeixin les tasques i critiquen la "descoordinació" de TMB amb els ajuntaments. A més, asseguren que encara no han rebut resposta de l'empresa per conèixer al detall quines tasques de desinfecció s'estan fent al metro.Des de la CGT, mentrestant, demanen evitar el "postureig militar" i reclamen no fer una campanya de "neteja d'imatge" de l'exèrcit espanyol.

