El TSJC autoritza el jutjat d'Olot a fer declaració per videoconferència dels detinguts i empresonats

En un acord governatiu, la jutgessa degana de Barcelona, Mercè Caso, ha dictaminat les instruccions concretes per fer-ho en els jutjats de la capital catalana, recordant que els advocats tenen dret a parlar amb el seu client abans de la declaració judicial, encara que sigui per videoconferència i garantint-ne igualment la confidencialitat.De fet, la degana dels jutjats d'Olot va disposar el 24 de març que totes les actuacions urgents es ventilin pel jutjat de guàrdia i també que les conduccions de detinguts a les dependències judicials i les preses de declaracions es duguin a terme de forma virtual mitjançant comunicació per videoconferència o mètode anàleg o qualsevol altre procediment que eviti la conducció física de la persona detinguda a les dependències judicials.També, en el marc de les mesures excepcionals que comporta la pandèmia de coronavirus, el Consell General del Poder Judicial ha ordenat que les comissions de seguiment dels tribunals superiors de justícia incorporin a partir d'ara un representant de l'advocacia per acordar aquestes mesures.Justament, aquest dijous el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona ha anunciat que posa a disposició dels seus col·legiats l'accés gratuït a diversos recursos de formació jurídica com cursos, conferències o debats, entre altres.