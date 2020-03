10 cançons optimistes per cantar i ballar en família durant el confinament

Farts d'estar a casa després de dues setmanes de confinament? Paciència, que va per llarg... Una bona proposta és cantar i ballar en família. Us proposem una llista amb 10 cançons en català optimistes. Que, com diu en Joan Dausà: Tot anirà bé.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor