L'alcalde d'Igualada avisa que l'hospital pot arribar al límit la setmana que ve

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha avisat que l'hospital de la ciutat, on es va detectar el brot que ha provocat el confinament de la conca d'Òdena, pot arribar al límit de la seva capacitat la setmana que ve. "La setmana vinent pot ser que no donem l’abast al nostre hospital, per als ciutadans que requereixen un tractament com cal", ha dit.En aquest escenari, l'Ajuntament ha previst dues vies per ampliar els recursos del centre sanitari. D'una banda, a partir del 10 es podrà disposar de l'edifici de l'antiga Mútua Igualadina ara transformat en residència medicalitzada que disposarà de 90 llits, amb capacitat d'ampliar. A més, el pavelló de Les Comes es transformarà en un hospital de campanya amb capacitat per un centenar de llits.El poliesportiu s'està habilitant amb l'ajuda de Metges Sense Fronteres i les previsions del consistori és que estigui a punt per fer servir a partir de dilluns. Castells confia que no sigui necessari fer servir els dos equipaments però ha reclamat la necessitat d'imaginar "els pitjors escenaris".L'alcalde ha insistit que l'episodi a la conca d'Òdena és "molt greu" i ha assegurat que ja s'han derivat pacients a hospitals privats. Si aquesta derivació no es fes, Castells asseguraria que l'hospital entraria en "col·lapse". "Demanem més recursos humans i materials", ha afirmat.Castells ha insistit en la necessitat que té l'hospital, i també les residències, de rebre més equips de protecció per als sanitaris, així com més tests per fer la prova del coronavirus. L'alcalde ha llançat un missatge a les autoritats sanitàries exigint celeritat.Sobre la rectificació del govern espanyol, que finalment ha accedit a allargar el confinament d'Igualada i la conca d'Òdena, si bé sense endurir-lo, Castells ha assegurat que l'Ajuntament es posa a les ordres de l'executiu per contenir l'episodi. "Deuen tenir més informació que nosaltres", ha etzibat.L'alcalde també ha exigit novament a l'Estat que tramiti les baixes laborals dels treballadors que tenen feina fora de la zona confinada i que per raons òbvies no s'hi poden desplaçar. Castells ha assegurat que la manca de resposta del govern espanyol davant d'aquesta situació suposa una "vulneració dels drets laborals més fonamentals". "Que la gent no tingui la sensació que ens han tancat i han tirat la clau", ha demanat.

