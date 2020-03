Els manters de Barcelona cusen mascaretes i bates pels hospitals

¡Comenzamos a producir mascarillas y batas!

Utilizando la tienda Top Manta como taller, estamos produciendo elementos de protección para el personal sanitario.

Iniciativa que se suma al #BancoDeAlimentosMantero que ya ha entregado productos de primera necesidad a 154 familias ✊🏿 pic.twitter.com/9JatURiSQn — Sindicato ManteroBCN (@sindicatomanter) March 27, 2020

El Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona i la marca de roba Top Manta han convertit la botiga del barri del Raval de la capital catalana en un taller de costura. Allà hi ha començat a cosir mascaretes i bates per donar-los als centres sanitaris, on el material de protecció escasseja en la lluita contra la pandèmia de coronavirus.La fabricació s'ha posat en marxa amb vuit màquines de cosir i teles pròpies. El primer objectiu és arribar al miler de mascaretes produïdes. La iniciativa de suma al banc d'aliments impulsat des del propi sindicat, que ja ha entregat productes de primera necessitat a més de 150 famílies.Segons informa el sindicat en un comunicat, tots aquells que participen en la confecció del material de protecció sanitari treballa a un metre i mig de distància en compliment de les mesures laborals de prevenció decretades pel Govern.

