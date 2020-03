VÍDEO L'exèrcit ja ha arribat a Sabadell per fer les tasques de desinfecció

#ARA La Unitat Militar d'Emergència (UME) de l'exèrcit acaba d'arribar a #Sabadell per donar suport a les tasques de neteja i desinfecció i donant resposta a la demana feta per l'alcaldessa @socmartafarres #coronavirus

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ pic.twitter.com/auGZvY67CI — Ajuntament Sabadell (@Aj_Sabadell) March 27, 2020

L'exèrcit espanyol de terra, procedent de València i del personal de Barcelona, ja ha arribat a Sabadell i aquest divendres ha començat a instal·lar-se a la residència de gent gran Els Jardins de Castellarnau.L'alcaldessa, Marta Farrés, ha explicat que s'ha escollit aquest centre perquè és on "hi ha hagut un focus important de contagis" i l'objectiu de la comitiva militar és que "descontaminin" l'espai al llarg del dia i, fins i tot, tal com ha apuntat, que "pernoctin" si és necessari. Ha agraït l'ajuda, perquè en aquests moments cal "vingui d'on vingui" Farrés, el passat diumenge, va demanar a la delegació del govern espanyol a Catalunya la presència de la Unitat Militar d'Emergències (UME) a la localitat per dur a terme aquestes feines a la via pública, en elements com poden ser baranes, barres, zones i portes d’entrades de residències i hospitals, entre d’altres.Unes intervencions que complementarien les actuals que duen a terme la concessionària de la neteja viària i recollida de residus, Smatsa, amb la col·laboració de l'ADF, que també s'ha sumat aquestes tasques.

