Cansament de monotema

Bombardeig informatiu, ingesta compulsiva de virus. No només tenim l'ansietat, el neguit i la por del contagi i de les derivades laborals i socials que porta adherides l'estat d'alarma i la paralització del país, sinó que qui ho desitgi pot estar informat sense descans les vint-i-quatre hores del dia. N'hi ha com per parar boig. Davant d’aquest panorama, té certa lògica caure en l’altre extrem: el bombardeig d'idees d'oci per a distreure'ns de tanta metralla. Tot són llistes de pel·lícules i de sèries, d’entreteniment infantil, de llistes d'Spotify, de receptes gastronòmiques, de lectura i de vida sana durant el confinament.dies haurem exhaurit les dosis d’altruisme de llarg pels anys que vénen. Ni invertint totes les hores del dia en el consum de tot el que tenim llest per a consumir donaríem a l’abast. Podem fer-ne fins i tot broma, treure-li ferro, però no cal criticar-ho ni esgrimir els retrets de bonisme que tan plauen a uns quants relativistes ultraliberals.a la televisió pública. Creieu que cal que TV3 sigui tot el matí informació 100%? Al migdia han programat, amb bon criteri, algunes reposicions (Joc de cartes, Natura sàvia), el prime time també està ocupat per propostes diverses (Crims, Sense ficció, APM, Polònia). S’agraeix que no hagin incrustat el Mes324 en horari de màxima audiència de TV3. S’agraeix que hagin reforçat la programació del canal infantil. Però què tal treure la pols a alguna sèrie d’humor de producció pròpia? Què tal remenar pel catàleg de pel·lícules? És igual si es repeteixen una mica, és igual si la reposició és la vintena. El cas és jugar una mica més a favor de l’espectador.Què tal un anunci promocional a TV3 perquè la gent la conegui una mica millor. El compte de twitter @arxiuTV3CR s’esgargamella cada dia per a treure la pols a continguts històrics de la casa que són fabulosos. Doneu-li una mica més de dinamisme al catàleg. Exciteu la nostra memòria televisiva. Proposeu-nos algun joc memorialístic estimulant. Reposeu algun concurs. Dinamitzeu el Canal 33, que està oblidadíssim. Fins i tot, feu un cicle de grans partits del Barça! Però utilitzeu TV3 per fer aquestes coses. El canal de referència és TV3.Estem tots pendents de tot el que passa. Ens hi va la vida, és de calaix. Mentrestant, fem aquest impàs de temps una mica més agradable. Gràcies per la bona feina!

