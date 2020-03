El Consell per la República posa en marxa un fons per lluitar contra el coronavirus

El Consell per la República ha impulsat un fons per fer aportacions econòmiques destinades a la lluita contra el coronavirus. Es tracta del Fons Republicà d'Acció Solidària i els diners que recapti es distribuiran a les iniciatives que duen a terme els consells locals per ajudar a cobrir les mancances de material sanitari que fa setmanes que denuncien els professionals. Aquests diners, doncs, serviran per produir mascaretes i bates quirúrgiques, entre d'altres. Les donacions es poden fer en aquest enllaç. Amb motiu de garantir la transparència d'aquest fons, el Consell per la República ha explicat que es publicarà periòdicament la xifra recaptada i serà un comitè de gestió qui s'encarregarà de la distribució dels recursos entre les diferents iniciatives solidàries impulsades pels consells locals.Els consells locals, que compten amb centenars de voluntaris, han creat una xarxa de fabricació domèstica de mascaretes, bates i altres materials que poden ser necessaris tant per a ús domèstic com sanitari. Aquestes iniciatives comptem amb l'assessorament d'experts del món sanitari. Entre altres, s'ha engegat la fabricació de mascaretes per a ús sanitari. El consell local de Sabadell, per exemple, n'està fabricant 20.000 que seran repartides pels hospitals d'arreu del territori.

