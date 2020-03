Oriol Mitjà i 61 experts més alerten del perill de les mesures «insuficients» de l'Estat

.@sanchezcastejon 𝗢𝗿𝗱𝗲𝗻𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗻𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘁𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗘𝘀𝗽𝗮𝗻̃𝗮 o las UCIS seguirán colapsadas hasta el 𝟮𝟰 𝗱𝗲 𝗔𝗯𝗿𝗶𝗹



Publicado en @TheLancet

Texto completo aquí 👉 https://t.co/gQeg2DQdMO

Adhesión aquí 👉https://t.co/upcfFiQdWu pic.twitter.com/IjIM08Emc0 — Oriol Mitja (@oriolmitja) March 27, 2020

Un total de 62 experts, entre els quals els investigadors Oriol Mitjà, Àlex Arenas i Xavier Rodó, han publicat un article a la prestigiosa revista mèdica The Lancet per demanar al govern espanyol que passi al "confinament total" per aturar el creixement exponencial de casos de coronavirus a l'Estat.Els experts alerten que el model predictiu basat en les mesures preses fins ara, restriccions parcials de la mobilitat, mostra que aquestes decisions seran "insuficients" per evitar que els hospitals es trobin "desbordats" en les properes setmanes i preveuen un "col·lapse" del sistema sanitari.Per això demanen al govern espanyol que "implementi amb urgència mesures més dràstiques per minimitzar l'impacte de la pandèmia".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor