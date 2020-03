Mor un mosso d'esquadra de 57 anys per coronavirus

Un dels nostres agents ha mort als 57 anys per la COVID-19. El nostre condol a la família, companys i amics. Tot i la nostra tristesa i dolor continuem treballant amb la mateixa fermesa al servei dels ciutadans. El tindrem sempre en la nostra memòria. Descansa en pau company pic.twitter.com/Vt79hqTjzJ — Mossos (@mossos) March 27, 2020

Nuestro adiós dolorido al compañero de @mossos fallecido hoy víctima del #COVID19



El nostre condol a la família, companys i amics



Sempre en la nostra memòria



Descansa en pau germà pic.twitter.com/Komm8vOzVp — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) March 27, 2020

Ha mort un mosso d'esquadra per coronavirus. Es tracta d'un agent de 57 anys i veí de Premià de Mar, al Maresme, segons han explicat fonts del cos aque han confirmat que és la primera víctima mortal per l'epidèmia en el cos policial. No han donat més detalls sobre si es va infectar o no mentre treballava.Els Mossos d'Esquadra, a través de les xarxes socials, han informat del traspàs: "El nostre condol a la família, companys i amics. Tot i la nostra tristesa i dolor continuem treballant amb la mateixa fermesa al servei dels ciutadans". "El tindrem sempre en la nostra memòria", han afegit.També des de les xarxes socials, l'Institut Armat ha enviat un missatge de condol. Ho ha fet, mig en castellà i mig en català. "Sempre en la nostra memòria, descansa en pau germà", destaca la publicació des de compte oficial de la Guàrdia Civil a Twitter.Per la seva banda, el conseller d'Interior, Miquel Buch, també ha traslladat el condol als familiars i amics de l'agent, així com "tota la solidaritat i un agraïment profund a tots els mossos que treballen cada dia per protegir-nos".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor