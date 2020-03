Colau creu que l'Estat ha de demanar l'ajuda dels professionals sanitaris de la Xina o Corea

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, creu que a l'Estat no li han de caure els anells per demanar ajuda i ha suggerit que, a banda de fer compres de material de protecció, el govern espanyol hauria de demanar ajuda a països com la Xina o Corea, on han tingut "èxit per derrotar la pandèmia".En una entrevista a Ràdio 4, ha concretat que s'ha de demanar l'arribada de professionals sanitaris. "S'hi estan deixant la pell, porten molts dies amb esgotament i queden molts dies per endavant. Hem de cuidar als qui ens cuiden", ha argumentat. A més, ha afegit que quan passi el pic a Espanya, els professionals sanitaris de l'Estat podran ajudar altres països.Colau també ha subratllat que els professionals sanitaris d'aquests països poden aportar l'experiència que han viscut amb la covid-19 i, per tant, aportar eficàcia. L'alcaldessa assegura que les administracions s'estan preparant pel pitjor escenari i que porten molts dies treballant per anticipant-se al pic de la malaltia.Pel que fa a la polèmica sobre la compra centralitzada de material de protecció, l'alcaldessa ha considerat que en un context d'emergència el "més intel·ligent" és que tothom pugui comprar. I ha destacat que malgrat el paper del govern espanyol en aquesta qüestió, les comunitats autònomes continuen comprant.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor