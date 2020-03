Set mesures higièniques imprescindibles per quan tornes de comprar o treballar

Mesures de prevenció per quan arribis a 🏡 casa després de treballar o d’anar a comprar:



🚫 Intenta no tocar res

🔑 Deixa la bossa i les claus a l’entrada

👞 Treu-te les sabates

👚 Treu-te la roba

🚿 Dutxa’t

🧼 Neteja el mòbil i les ulleres

🌬️ Ventila molt bé les zones comunes pic.twitter.com/1WvQ1KNqwX — Salut (@salutcat) March 27, 2020

Què hem de fer quan tornem a casa després d'haver anat a comprar o a treballar per evitar posar en risc a les persones que conviuen amb nosaltres? El Departament de Salut recomana seguir una sèrie de mesures higièniques. Aquestes accions preventives redueixen notablement les possibilitats de contagi del coronavirus.És important intentar no tocar res fins que no ens hàgim netejat bé. Primer de tot, deixem la bossa i les claus a l'entrada. Després, ens traiem les sabates i la roba i ens dutxem. Un cop fet això, no ens podem oblidar d'aquells objectes que portem a sobre i toquem constantment, que tampoc són aliens de convertir-se en portadors del virus: el mòbil i les ulleres. Cal netejar-los bé. Per últim, també és recomanable ventilar bé les zones comunes.El Departament de Salut té habilitat a la seva pàgina web un extens espai amb informació detallada i actualitzada -i en diversos idiomes- sobre el Covid-19.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor