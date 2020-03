La Cambra de Comerç alerta d'una «emergència econòmica» en poques setmanes

La Cambra de Comerç ha advertit avui del risc d'entrar en un estat d'"emergència econòmica" en poques setmanes, que s'afegiria a l'emergència sanitària que ja s'està patint. Així ho ha dit el seu president, Joan Canadell, en una compareixença informativa telemàtica. El líder cameral ha assegurat que les mesures anunciades fins ara pel govern espanyol són "totalment insuficients per evitar la mort de moltes empreses". La Cambra s'alinea d'aquesta manera en el que és un clam unànime de les entitats econòmiques davant la greu situació creada per la pandèmia El president de la Cambra ha criticat l'actuació de l'executiu espanyol respecte a la situació a Catalunya: "Un Estat que es troba a 600 quilòmetres de distància no entén el que passa aquí". Canadell ha dit que les mesures de l'executiu de Pedro Sánchez d'avalar els crèdits bancaris seran útils a mig i llarg termini, però no resoldrà els problemes a curt termini de les petites empreses. Ha estat molt crític amb la decisió del govern de no suspendre el pagament d'impostos perquè obligarà a les empreses a demanar crèdits de manera urgent. També s'ha adreçat al sector financer perquè s'impliqui a fons a donar suport a les empreses, i ha demanat al sistema bancari que les ajudi a sortir de la crisi de la millor manera possible.La Cambra ha proposat diferir les obligacions fiscals i pagaments a les administracions públiques sense interessos ni recàrrecs, durant tres mesos. És un tipus de mesures que han adoptat altres països, com França, Bèlgica o Alemanya. Ha reclamat condonar quotes de la seguretat social dels autònoms durant els propers tres mesos. Ha recordat que a França el govern ha decidit lliurar 1.500 euros als autònoms.Canadell ha demanat l'exempció a les empreses de pagar les quotes de la seguretat social dels seus treballadors a canvi de mantenir la feina, així com diferir el pagament de les factures de llum, telèfon, gas i del pagament de les hipoteques durant tres mesos i proratejar-lo en 24 mesos.El dirigent empresarial s'ha mostrat favorable a facilitar els ERTO per part de les empreses i ha dit que la seguretat dels treballadors ha d'estar per damunt de tot. Sobre les mesures adoptades pels diversos països, Joan Canadell ha elogiat les que han dut a terme Alemanya i Corea del Sud, que "han mantingut part de la seva activitat però amb forts controls".La Cambra de Comerç de Barcelona va fer públics ahir els resultats d'una macroenquesta sobre l'afectació que està tenint el coronavirus en el teixit empresarial . Del miler de respostes, un 36% són microempreses, un 34% autònoms, el 25% petita empresa, un 4& mitjana empresa i un 1% gran empresa. Dels enquestats, el 91% va assegurar que s'han vist afectats per la crisi. Del miler de respostes, un 27% assegura que la pandèmia ha implicat el tancament total de la seva activitat, un 18% ha hgaut de tancar parcialment la seva activitat, mentre que un 35% assegura que ha patit afectació, un 14% manifesta que afronta problemes de liquiditat i tresoreria, i d'altres problemes focalitzats només en ocupació (3%) o amb els aprovisionaments (3%).La meitat de les empreses han vist reduït entre un 75% i el 100% les vendes del mes de març respecte les de l'any anterior (un 25% l'han vist reduir en un 75% i un 19% en pràcticament el 100%). Només un 6% assegura que han vist incrementades les seves vendes. La majoria de les empreses ha optat per fer una suspensió temporal dels treballadors (un 53%) i 1 de cada 3 preveu modificar els plans de contractació previstos (32%). El teletreball s’esdevé la principal via per mantenir l’activitat de l’empresa.La Cambra va iniciar ahir una nova multiconsulta a l'aplicatiu de les #ConsultesCambra , per tal de continuar recollint informació sobre com està afectant la pandèmia a la vida de les empreses i dels autònoms. L'entitat pregunta sobre la situació creditícia enfront la nova situació deguda al coronavirus i si s'han plantejat fer un preconcurs o concurs de creditors.

