Un 33% menys de transport públic durant el dia aquest cap de setmana

Aquest cap de setmana es torna a reduir l'oferta del transport públic a l'àrea de Barcelona per tal de minimitzar la mobilitat i assegurar el compliment del confinament. el servei tindrà un funcionament d'entre el 33% i el 60% del que és habitual, i a partir a la mitjanit de divendres i dissabte deixaran de funcionar el metro, FGC i el tramvia.Durant el dia el metro de Barcelona, bus TMB, Tram i Rodalies oferiran el 50% del seu servei normal de cap de setmana. FGC, per la seva banda, tindrà en marxa entre el 33 i el 40% de les seves expedicions, segons línies i franges horàries i durant el dissabte i el diumenge; la línia L7 circularà entre l'avinguda Tibidabo i Gràcia, on es podrà fer transbordament si l'usuari té altres destinacions.D'altra banda, la nit de divendres a dissabte deixarà de funcionar comercialment la terminal T2 de l'Aeroport del Prat. Tant Rodalies de Catalunya com el metro mantindran els serveis que passen per la T2 per tal de garantir l'accés dels treballadors. No obstant això, s'informarà als usuaris que no hi ha activitat a l'esmentada terminal.Els autobusos urbans de l’Àrea Metropolitana funcionaran al 60% del nivell habitual, mentre que els interurbans de l’àrea de Barcelona reduiran la seva oferta al 40%. Les línies de busos urbans de l’AMTU seran les úniques que oscil·laran entre el 50 i el 100%, atès que alguns d’aquests serveis ja es veuen molt reduïts en un cap de setmana habitual.El servei de bus nocturn, tant urbans com interurbans, seguirà la línia del passat cap de setmana: un 50% les nits de divendres, dissabte i diumenge. Metro, FGC i TRAM, per la seva banda, finalitzaran el servei nocturn la mitjanit de divendres i dissabte, igual que el darrer cap de setmana.Els operadors informaran dels horaris a través dels seus portals i aplicacions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor