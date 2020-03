Educació descarta l'aprovat general

No hi haurà aprovat general per als alumnes catalans. Així ho ha assegurat Josep Bargalló aquest divendres a Catalunya Ràdio. El conseller d'Educació, això sí, reconeix que caldrà fer una "avaluació diferent" per la situació d'excepcionalitat que ha generat la pandèmia del coronavirus. També ha remarcat que no es permetrà que els alumnes passin nets de curs sense avaluar-se."El curs no està acabat, no es perdrà", ha sentenciat el conseller en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio . La voluntat de la Generalitat és trobar la manera de fer una tercera avaluació. El departament s'ha fixat el final de Setmana Santa com a data límit per donar instruccions precises als centres escolars, públics i privats. "Ningú perdrà la possibilitat d'obtenir la titulació per la qual s'havia matriculat", ha insistit Bargalló.El conseller descarta, per ara, que el curs 2019-2020 s'allargui durant el juliol perquè la voluntat de l'administració és començar el curs vinent amb el calendari previst al setembre. Allargar excessivament les classes abans de les vacances d'estiu endarreriria tots els tràmits del proper exercici.Bargalló també assegura que exàmens com els de la selectivitat, que es farà entre el 22 de juny i 10 de juliol amb data concreta encara per determinar, seran molt més flexibles per tal que no es pregunti a cap alumne per cap matèria que no s’hagi impartit.

