Estats Units ja és el país amb més casos de coronavirus al món superant Itàlia i la Xina

Rànguing dels casos actualitzat Foto: Worldometer

Els Estats Units ja se situen al capdamunt del rànquing mundial dels països amb més contagis pel coronavirus. Un total de 82.404 persones són les xifres darreres xifres registrades dijous al territori i que el situa per davant de la Xina i Itàlia, que es trobaven de moment al capdavant.Segons l'últim balanç difós per la Universitat Johns Hopkins d'acord amb les dades oficials recopilades, Xina i Itàlia compten amb 81.782 i 80.589 casos, respectivament. No obstant això, Itàlia segueix sent el país amb major nombre de morts per covid-19, amb 8.215.Durant les últimes setmanes els Estats Units ha mantingut un ritme de creixement accelerat i ha registrat el seu rècord d'augment de casos. En les últimes 24 hores han donat positiu més de 12.000 persones, mentre que la xifra de morts és superior a 1.160. Unes dades que contrasten amb les declaracions d'alguns polítics de l'ala més conservadora que, fa uns dies, demanaven no aturar el país davant la pandèmia per no perjudicar l'economia, malgrat la gravetat de la pandèmica. Una afecció que relativitzaven argumentant que la grip també mata però malgrat això no s'atura l'activitat laboral.L'augment de casos és el major registrat als Estats Units -on el principal focus d'infecció és l'estat de Nova York, on hi ha més de 37.000 casos- després de la xifra de més de 10.000 contagis que va comptabilitzar el passat 23 de març.

