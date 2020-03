El Barça aplicarà rebaixes salarials als jugadors i als treballadors pel coronavirus

El Futbol Club Barcelona també pateix els efectes del coronavirus. L'entitat blaugrana es veurà a aplicar expedients laborals als seus jugadors i a la seva plantilla de treballadors a causa de la congelació de molts dels ingressos amb els quals podia pagar els sous. Segons ha explicat el diari Sport , el club haurà de rebaixar els salaris tant dels jugadors com del personal no esportiu. Encara no s'especifica quina rebaixa serà, ni com s'aplicarà, ni a qui. Tampoc especifiquen si s'aplicarà un ERTO. En un comunicat , l'entitat esportiva explica "que es tracta d’una reducció de la jornada laboral, imposada per les circumstàncies i les mesures de protecció dutes a terme, i, com a conseqüència, la reducció proporcional de les retribucions previstes en els respectius contractes".El Barça també es mobilitza per ajudar a combatre la propagació de la pandèmia de coronavirus a Catalunya. El club i el president Josep Maria Bartomeu han posat a disposició de la Generalitat de Catalunya totes les instal·lacions del club, a disposar pel que calgui. Segons la informació avançada pel diari Sport , el club blaugrana podria arribar a cedir espais com el mateix Camp Nou, el Palau Blaugrana i les instal·lacions dels voltants al Govern. El rotatiu explica que Bartomeu "és conscient de la situació i s'exigeix una resposta d'aquest calibre".El Barça disposa d'un pressupost de 1.000 milions d'euros, però no viu al marge de les repercussions econòmiques que implica la crisi sanitària del coronavirus. Amb les competicions aturades i la conseqüent frenada en el capítol d'ingressos -tampoc pot treure rendiment a la venda de productes-, el club necessita equilibrar els números, perquè el cost de les nòmines dels jugadors es menja bona part del pressupost. Per aquest motiu, l'entitat estudia la possibilitat d'aplicar un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) a la plantilla de treballadors, tal com va avançar dies enrere el diari Sport Com d'altres clubs del futbol professional, el Barça es prepara per aplicar mesures la setmana que ve, un cop el president de l'entitat, Josep Maria Bartomeu, hagi participat en les reunions convocades amb la Lliga, la UEFA i l'Associació de Clubs Europeus (ECA, per les sigles en anglès). Les decisions en matèria laboral es podrien prendre de forma col·legiada. Ara mateix no hi ha data per reprendre la competició domèstica ni tampoc la Champions.

