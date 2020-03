Renfe oferirà places gratis als sanitaris que es traslladin amb motiu del coronavirus

El procediment de Renfe preveu que aquests treballadors es presentin en els centres de servei de les estacions, els controls d'accés o, si les estacions no disposen d'aquests serveis, directament a l'interventor del tren, i se'ls expedirà un bitllet gratuït i se'ls assignarà plaça que compleixi amb les distàncies de seguretat.



Per a això, el personal sanitari ha d'anar identificat mitjançant el carnet de col·legi professional corresponent a la seva especialitat sanitària (metge, infermeria, ATS), la targeta d'identificació de centre sanitari on presta els seus serveis, o bé a través d'un certificat expedit pel centre d'assistència mèdica a què hagi d'acudir i motivi el desplaçament.

La companyia ferroviària estatal Renfe oferirà places gratuïtes per facilitar el desplaçament de personal sanitari que hagi de traslladar-se entre ciutats espanyoles per motius laborals i, especialment, amb motiu de l'epidèmia de coronavirus. Durant el període de l'estat d'alarma, l'operadora ha previst que metges, ATS i personal d'infermeria i laboratori puguin accedir als trens d'alta velocitat, llarga distància, mitja distància i Avant de forma gratuïta, des del seu lloc de treball habitual a altres localitats on la situació així ho requereixi.

