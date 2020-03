El dia amb més morts a Catalunya pel coronavirus: 208 víctimes mortals

El nombre de morts per coronavirus a Catalunya continua disparant-se. En les darreres 24 hores han perdut la vida pel Covid-19 208 persones, rècord en un dia fins ara, i notablement per sobre de les 156 defuncions del dia anterior. La dada, a més arriba després que dimecres es registrés un lleuger descens en el nombre de morts, que no s'ha confirmat 24 hores desprésAmb aquestes dades, el saldo de morts a Catalunya des que hi va arribar la pandèmia s'eleva a 880. En l'aspecte més positiu, aquest dijous s'han comptabilitzat un total de 687 altes, clarament per sobre de les 427 del dia anterior, i la suma total de persones que han superat la malaltia és de 2.384.Quan als nous contagis, la xifra sí que ha disminuït per segon dia consecutiu. Aquest dijous se n'han comptabilitzat, 1.348, menys que els 1.655 de dimecres i que els 2.073 de dimarts. Amb aquestes xifres, el total de positius acumulats és ara d'12.940. Del total d'afectats, 1.187 estan greus.Pel que fa al brot d'Igualada i la Conca d'Òdena, Salut confirma un total acumulat de 395 positius de coronavirus SARS-CoV-2. Del nombre total de casos, 140 són professionals sanitaris. 50 persones han mort amb la Covid-19.

