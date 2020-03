Ampliació de 300 llits d'UCI entre l'Hospital del Mar, Sant Pau i la Vall d'Hebrón

Tres dels quatre grans hospitals de Barcelona creixeran en els propers dies amb noves places d'Unitats de Curies Intensives i més llits d'hospitalització, alguns dels quals en pavellons esportius propers. En concret, els hospitals Vall d'Hebron, Sant Pau i del Mar sumaran unes 300 places d'UCI més.Els quatre principals hospitals de Barcelona ampliaran la seva capacitat a través de llits instal·lats en poliesportius pròxims. En total es preveu que siguin 600 les places extra i s'instal·laran al Pavelló Marítim -en el cas de l'Hospital del Mar-, el Centre Esportiu Guinardó (Sant Pau) i el Pavelló Salut Olímpic (Vall d'Hebron). L'Hospital Clínic també ampliarà la seva capacitat però encara queda per determinar en quin annex ho farà.Per ara, però, només s'ha detallat quina serà la ubicació de 315 llits: 120 al Pavelló Salut Olímpic, 75 al Marítim i 120 més al Centre Esportiu Guinardó. Falten, per tant, 285 llits per arribar als 600 compromesos. Fonts municipals indiquen que s'estan estudiant opcions i que l'espai que assumeixi pacients del clínic no haurà de ser necessàriament un pavelló.L'anunci l'han fet l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la consellera de Salut, Alba Vergés, en una roda de premsa aquest dijous. L'ampliació dels hospitals rep el nom de Projecte Pavellons Salut i està impulsat per l'Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració del Consorci Sanitari de la ciutat, integrat pel consistori i Salut.Vergés ha avançat que els reforços necessaris per atendre tots els pacients seran professionals jubilats, estudiants d'últims cursos de medicina i infermeria i residents en centres hospitalaris.A més, Colau i Vergés han xifrat en 800 les places d'hotels que podran servir per abordar la crisi del coronavirus. Tres establiments han posat a disposició 200 habitacions per atendre pacients amb simptomatologia lleu o assimptomàtics, pacients autònoms o aquells que no poden fer l’aïllament a casa per dificultats del seu entorn. Fins ara n'hi havia 500 a disposició i ja hi ha 129 llits de tres hotels destinats a pacients afectats per coronavirus. A més, s’habilitaran hotels propers als 4 grans hospitals per descans i suport al personal sanitari.La coordinació dels hospitals i els espais annexos es gestionarà des d'una oficina municipal de nova creació, que ja està en funcionament al recinte del Parc Sanitari Pere Virgili. Colau ha assegurat que l'Ajuntament posa "tots els seus recursos" a disposició de la sanitat pública per abordar la crisi del coronavirus i ha demanat prevenir davant la possibilitat de "pitjors" escenaris.Per la seva banda, Vergés no ha descartat que el projecte impulsat a Barcelona pugui tenir rèpliques en altres municipis catalans.

