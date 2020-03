Aragonès planteja que el BCE financi una renda bàsica per la crisi del coronavirus

Avui, no garantir ingressos vitals a tothom no és una alternativa. Si el 2008, es va fer pels bancs, ara toca fer-ho per les persones. Per fer front a l’impacte econòmic: Renda Bàsica, finançada pel BCE. Així els hi he traslladat a sindicats i patronals. pic.twitter.com/9UPbelZmsh